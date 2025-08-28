Logo R7.com
Conheça a ascenção meteórica de Sabrina Carpenter, headliner do Lollapalooza Brasil 2026

A estrela internacional Sabrina Carpenter, de 26 anos, foi confirmada como uma das headliners do Lollapalooza...

A estrela internacional Sabrina Carpenter, de 26 anos, foi confirmada como uma das headliners do Lollapalooza Brasil 2026, a ser realizado entre os dias 20 e 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Além dela, outros nomes de peso como Tyler, The Creator, Lorde, Deftones, Chappell Roan e Skrillex também aparecem na lista divulgada.

