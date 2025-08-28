Conheça a ascenção meteórica de Sabrina Carpenter, headliner do Lollapalooza Brasil 2026 A estrela internacional Sabrina Carpenter, de 26 anos, foi confirmada como uma das headliners do Lollapalooza... Portal Pop Mais|Do R7 28/08/2025 - 15h05 (Atualizado em 28/08/2025 - 15h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Conheça a ascenção meteórica de Sabrina Carpenter, headliner do Lollapalooza Brasil 2026 Portal Pop Mais

A estrela internacional Sabrina Carpenter, de 26 anos, foi confirmada como uma das headliners do Lollapalooza Brasil 2026, a ser realizado entre os dias 20 e 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Além dela, outros nomes de peso como Tyler, The Creator, Lorde, Deftones, Chappell Roan e Skrillex também aparecem na lista divulgada.

Para saber mais sobre a trajetória e o impacto de Sabrina Carpenter no Lollapalooza, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Luana Piovani reage com ironia a pronunciamento de Wanessa Camargo sobre Dado Dolabella

Taís Araújo diz estar “triste” e “frustrada” com trama de Manuela Dias e aponta defeitos em sua personagem

Cardi B reage a perguntas sobre perucas durante julgamento e trecho viraliza; assista