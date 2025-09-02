Conheça a substituta de Anna Wintour na Vogue, editora que inspirou personagem Miranda Priestly de ‘O Diabo Veste Prada’ Em uma das transições de poder mais esperadas no mundo da moda, a Vogue anunciou Chloe... Portal Pop Mais|Do R7 02/09/2025 - 18h18 (Atualizado em 02/09/2025 - 18h18 ) twitter

Em uma das transições de poder mais esperadas no mundo da moda, a Vogue anunciou Chloe Malle como a nova Chefe de Conteúdo Editorial da revista norte-americana. A notícia, confirmada oficialmente pela própria publicação na terça-feira (2), marca o início de uma nova era para a influente revista, que por 37 anos foi comandada por Anna Wintour, a lendária editora que serviu de inspiração para a vilã do filme O Diabo Veste Prada.

