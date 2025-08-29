Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Conheça o som do cantor MC Yaguinho

adicado em São Paulo e criado no Morro da Fé, Yaguinho inicia um capítulo ousado em...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

MC Yaguinho Portal Pop Mais

Adicado em São Paulo e criado no Morro da Fé, Yaguinho inicia um capítulo ousado em sua carreira, unindo a força de suas raízes a uma reinvenção artística que promete sacudir a cena musical. Com uma trajetória que começou em 2014 e já inclui quase 400 batalhas de rima vencidas – além de ser o maior campeão da história da Batalha do Point e cofundador da lendária Batalha do Helena –, o artista agora canaliza toda sua experiência para explorar novos horizontes sonoros e narrativos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre a nova fase de MC Yaguinho!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.