Conheça o som do cantor MC Yaguinho adicado em São Paulo e criado no Morro da Fé, Yaguinho inicia um capítulo ousado em... Portal Pop Mais|Do R7 29/08/2025 - 09h38 (Atualizado em 29/08/2025 - 09h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

MC Yaguinho Portal Pop Mais

Adicado em São Paulo e criado no Morro da Fé, Yaguinho inicia um capítulo ousado em sua carreira, unindo a força de suas raízes a uma reinvenção artística que promete sacudir a cena musical. Com uma trajetória que começou em 2014 e já inclui quase 400 batalhas de rima vencidas – além de ser o maior campeão da história da Batalha do Point e cofundador da lendária Batalha do Helena –, o artista agora canaliza toda sua experiência para explorar novos horizontes sonoros e narrativos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre a nova fase de MC Yaguinho!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Dia do Gamer: saiba como nasceu a data que celebra o mundo dos jogos

Buut e Lil Vi lançam colaboração explosiva que promete agitar a cena do funk

Quem é Isabella Arantes, nova namorada de Gabriel Medina e ex de Zé Felipe