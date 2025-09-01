Conselho Tutelar proíbe filho de vender pães feitos pela mãe A história viralizou nas redes sociais e abriu um debate sobre trabalho infantil Portal Pop Mais|Do R7 01/09/2025 - 09h18 (Atualizado em 01/09/2025 - 09h18 ) twitter

Um adolescente de Itapeva, no interior de São Paulo, precisou interromper a venda de pães caseiros que fazia nas ruas para ajudar no sustento da família. A decisão foi tomada após uma denúncia que levou o Conselho Tutelar a chamar os responsáveis para prestar esclarecimentos.

Para saber mais sobre essa polêmica e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

