Conselho Tutelar proíbe filho de vender pães feitos pela mãe

A história viralizou nas redes sociais e abriu um debate sobre trabalho infantil

Um adolescente de Itapeva, no interior de São Paulo, precisou interromper a venda de pães caseiros que fazia nas ruas para ajudar no sustento da família. A decisão foi tomada após uma denúncia que levou o Conselho Tutelar a chamar os responsáveis para prestar esclarecimentos.

Para saber mais sobre essa polêmica e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

