Conversamos com Bibi, compositora do hit de Pabllo Vittar com o NMIXX
A carreira de Bibi sempre esteve ligada a parcerias de peso, e uma das mais marcantes...
A carreira de Bibi sempre esteve ligada a parcerias de peso, e uma das mais marcantes é com Pabllo Vittar. A compositora mineira assinou hits como “Cadeado” e outros sucessos que ajudaram a consolidar a carreira da cantora pop, incluindo o recente single “Mexe”, parceria de Pabllo com o grupo coreano NMIXX. O contato com a música internacional e a experiência de criar repertório para artistas de destaque foram apenas parte do caminho que preparou Bibi para finalmente mostrar sua própria voz.
Para saber mais sobre a trajetória e os projetos de Bibi, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
