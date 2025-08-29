Corpo é encontrado sentado sobre túmulo em cemitério na Região Metropolitana do Recife Um caso inusitado e macabro chamou a atenção de moradores de Moreno, na Região Metropolitana do... Portal Pop Mais|Do R7 29/08/2025 - 10h18 (Atualizado em 29/08/2025 - 10h18 ) twitter

Um caso inusitado e macabro chamou a atenção de moradores de Moreno, na Região Metropolitana do Recife (PE), na manhã da última quarta-feira (27). O corpo de um homem foi encontrado em posição sentada sobre uma sepultura no Cemitério Público Morada das Verdes Colinas.

Para mais detalhes sobre este caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

