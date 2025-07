Cover de Marília Mendonça diz que foi processada por Dona Ruth Conhecida como cover de Marília Mendonça, a cantora Lorena Alexandre fez um desabafo em suas redes sociais... Portal Pop Mais|Do R7 09/07/2025 - 11h19 (Atualizado em 09/07/2025 - 11h19 ) twitter

Dona Ruth Portal Pop Mais

Conhecida como cover de Marília Mendonça, a cantora Lorena Alexandre fez um desabafo em suas redes sociais a respeito de um embróglio judicial com Dona Ruth. A declaração vem após todas as recentes polêmicas envolvendo o nome da avó do menino Léo.

