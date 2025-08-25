Criador de ‘Invocação do Mal’ revela motivo para encerrar a franquia no quarto filme James Wan, criador da franquia Invocação do Mal, explicou o motivo pelo qual o quarto filme... Portal Pop Mais|Do R7 25/08/2025 - 13h00 (Atualizado em 25/08/2025 - 13h00 ) twitter

James Wan, criador da franquia Invocação do Mal, explicou o motivo pelo qual o quarto filme será também o último da saga. “Não queremos fazer isso daqui a 20 filmes, onde tenhamos levado a franquia à ruína. Adoramos a ideia de terminar com um grande estrondo enquanto todos ainda amam o mundo”, disse o cineasta e produtor, durante entrevista.

