Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez curtem verão europeu em iate de R$ 55 milhões com direito a piscina a bordo Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez estão aproveitando o verão europeu com todo o luxo que se...

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez estão aproveitando o verão europeu com todo o luxo que se espera de um dos casais mais midiáticos do mundo. A influenciadora de 31 anos compartilhou cliques nas redes sociais em que aparece ao lado do craque português na piscina de um verdadeiro palácio sobre as águas: um mega iate avaliado em mais de R$ 55 milhões.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa viagem luxuosa!

Leia Mais em Portal Pop Mais: