Croata bater recorde mundial ao ficar 29 minutos sem respirar

O mergulhador croata Vitomir Maričić acaba de alcançar um feito impressionante ao permanecer 29 minutos e 3 segundos sem respirar durante uma sessão de apneia estática. A marca, batida em 14 de junho deste ano, foi reconhecida oficialmente pelo Guinness World Records.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre essa incrível conquista!

