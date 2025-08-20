Croata bater recorde mundial ao ficar 29 minutos sem respirar
O mergulhador croata Vitomir Maričić acaba de alcançar um feito impressionante ao permanecer 29 minutos e 3 segundos sem respirar durante uma sessão de apneia estática. A marca, batida em 14 de junho deste ano, foi reconhecida oficialmente pelo Guinness World Records.
