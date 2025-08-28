Logo R7.com
Dado Dolabella é condenado à prisão por agredir a prima e ex-namorada Marina Dolabella

O ator Dado Dolabella foi condenado pela Justiça a 2 anos e 4 meses de detenção...

Portal Pop Mais|Do R7

O ator Dado Dolabella foi condenado pela Justiça a 2 anos e 4 meses de detenção em regime aberto por agredir a prima e ex-namorada, Marina Dolabella. A condenação foi revelada com exclusividade pelo Canal do jornalista Paulo Mathias, que prometeu novas repercussões em seu programa “Além da Notícia”, no YouTube.

