Dado Dolabella é condenado à prisão por agredir a prima e ex-namorada Marina Dolabella
O ator Dado Dolabella foi condenado pela Justiça a 2 anos e 4 meses de detenção...
O ator Dado Dolabella foi condenado pela Justiça a 2 anos e 4 meses de detenção em regime aberto por agredir a prima e ex-namorada, Marina Dolabella. A condenação foi revelada com exclusividade pelo Canal do jornalista Paulo Mathias, que prometeu novas repercussões em seu programa “Além da Notícia”, no YouTube.
Para mais detalhes sobre este caso e suas repercussões, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
