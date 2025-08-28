Dado Dolabella é condenado à prisão por agredir a prima e ex-namorada Marina Dolabella O ator Dado Dolabella foi condenado pela Justiça a 2 anos e 4 meses de detenção... Portal Pop Mais|Do R7 28/08/2025 - 20h18 (Atualizado em 28/08/2025 - 20h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dado Dolabella é condenado à prisão por agredir a prima e ex-namorada Marina Dolabella Portal Pop Mais

O ator Dado Dolabella foi condenado pela Justiça a 2 anos e 4 meses de detenção em regime aberto por agredir a prima e ex-namorada, Marina Dolabella. A condenação foi revelada com exclusividade pelo Canal do jornalista Paulo Mathias, que prometeu novas repercussões em seu programa “Além da Notícia”, no YouTube.

Para mais detalhes sobre este caso e suas repercussões, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Vídeo mostra chegada de Hytalo Santos e companheiro em presídio da Paraíba

Ana Castela rebate haters e dispara: “Me odiar é muito chato”

Morre Íris Lettieri, a voz inesquecível dos aeroportos brasileiros