Dado Dolabella rebate críticas após briga com Luan Pereira e explica versão dos fatos O ator Dado Dolabella, de 45 anos, voltou às redes sociais para responder às críticas recebidas... Portal Pop Mais|Do R7 29/08/2025 - 07h38 (Atualizado em 29/08/2025 - 07h38 ) twitter

Dado Dolabella se defende após polêmica com Wanessa Camargo e Luan Pereira: “Fui proteger ela” Portal Pop Mais

O ator Dado Dolabella, de 45 anos, voltou às redes sociais para responder às críticas recebidas após a polêmica envolvendo o cantor sertanejo Luan Pereira, de 22. A confusão ocorreu no último dia 21 de agosto, durante uma confraternização do elenco da nova temporada do Dança dos Famosos, em um bar na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Para saber todos os detalhes dessa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

