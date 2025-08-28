Dado Dolabella se defende após polêmica com Wanessa Camargo e Luan Pereira: “Fui proteger ela” Dado Dolabella decidiu se pronunciar sobre a polêmica envolvendo sua ex-namorada, Wanessa Camargo, e o cantor... Portal Pop Mais|Do R7 28/08/2025 - 18h38 (Atualizado em 28/08/2025 - 18h38 ) twitter

Dado Dolabella decidiu se pronunciar sobre a polêmica envolvendo sua ex-namorada, Wanessa Camargo, e o cantor Luan Pereira. O ator foi acusado de tentar agredir sertanejo durante uma festa, após a aproximação dele com a filha de Zezé Di Camargo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa história!

