Dado Dolabella se pronuncia após crise de ciúmes com Wanessa Camargo
O ator Dado Dolabella se manifestou neste sábado (23) sobre o episódio envolvendo a cantora Wanessa Camargo em um bar no Rio de Janeiro. Ele negou ter agredido a ex-namorada, após rumores de uma suposta briga. Wanessa já havia confirmado que houve uma crise de ciúmes, mas reforçou que não ocorreu agressão física.
