Dado Dolabella se pronuncia após crise de ciúmes com Wanessa Camargo O ator Dado Dolabella se manifestou neste sábado (23) sobre o episódio envolvendo a cantora Wanessa... Portal Pop Mais|Do R7 23/08/2025 - 13h37 (Atualizado em 23/08/2025 - 13h37 )

Dado Dolabella Portal Pop Mais

O ator Dado Dolabella se manifestou neste sábado (23) sobre o episódio envolvendo a cantora Wanessa Camargo em um bar no Rio de Janeiro. Ele negou ter agredido a ex-namorada, após rumores de uma suposta briga. Wanessa já havia confirmado que houve uma crise de ciúmes, mas reforçou que não ocorreu agressão física.

Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

