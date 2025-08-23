Logo R7.com
Dado Dolabella se pronuncia após crise de ciúmes com Wanessa Camargo

O ator Dado Dolabella se manifestou neste sábado (23) sobre o episódio envolvendo a cantora Wanessa...

Dado Dolabella Portal Pop Mais

O ator Dado Dolabella se manifestou neste sábado (23) sobre o episódio envolvendo a cantora Wanessa Camargo em um bar no Rio de Janeiro. Ele negou ter agredido a ex-namorada, após rumores de uma suposta briga. Wanessa já havia confirmado que houve uma crise de ciúmes, mas reforçou que não ocorreu agressão física.

