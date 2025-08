Dani Calabresa vive perrengues da maternidade e dispara: “Tomar banho virou luxo!” Dani Calabresa, de 43 anos, está vivendo pela primeira vez os intensos dilemas da maternidade. Mãe... Portal Pop Mais|Do R7 05/08/2025 - 12h58 (Atualizado em 05/08/2025 - 12h58 ) twitter

Dani Calabresa, de 43 anos, está vivendo pela primeira vez os intensos dilemas da maternidade. Mãe do pequeno Bernardo, nascido em 8 de julho, a humorista usou as redes sociais nesta terça-feira (5) para abrir o coração e mostrar, com bom humor, como têm sido seus primeiros dias com o bebê nos braços.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre as divertidas experiências de Dani na maternidade!

