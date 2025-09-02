Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Davi Bandeira lança “CONTRA A LEI”, álbum que mistura rebeldia, liberdade e autoconhecimento

O cantor e compositor cearense Davi Bandeira lançou oficialmente nesta segunda-feira (1º) o álbum “CONTRA A...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Davi Bandeira lança “CONTRA A LEI”, álbum que mistura rebeldia, liberdade e autoconhecimento Portal Pop Mais

O cantor e compositor cearense Davi Bandeira lançou oficialmente nesta segunda-feira (1º) o álbum “CONTRA A LEI”, seu terceiro trabalho de estúdio, já disponível em todas as plataformas digitais. O projeto nasce como um manifesto de liberdade, fruto de um processo intenso de autoconhecimento vivido pelo artista nos últimos anos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre essa nova fase de Davi Bandeira!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.