Davi Bandeira lança “CONTRA A LEI”, álbum que mistura rebeldia, liberdade e autoconhecimento
O cantor e compositor cearense Davi Bandeira lançou oficialmente nesta segunda-feira (1º) o álbum “CONTRA A...
O cantor e compositor cearense Davi Bandeira lançou oficialmente nesta segunda-feira (1º) o álbum “CONTRA A LEI”, seu terceiro trabalho de estúdio, já disponível em todas as plataformas digitais. O projeto nasce como um manifesto de liberdade, fruto de um processo intenso de autoconhecimento vivido pelo artista nos últimos anos.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre essa nova fase de Davi Bandeira!
