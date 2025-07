Davi Brito é investigado por suspeita de lavagem de dinheiro e uso indevido de PIX; entenda Conhecido por vencer um reality show, Davi Brito, está no centro de uma investigação do Ministério... Portal Pop Mais|Do R7 10/07/2025 - 18h58 (Atualizado em 10/07/2025 - 18h58 ) twitter

Conhecido por vencer um reality show, Davi Brito, está no centro de uma investigação do Ministério Público da Bahia (MP-BA) por suspeitas de fraude em um projeto social criado após sua vitória no reality show. A campanha, batizada de “Prato na Mesa do Povo”, promete a distribuição de 5 mil cestas básicas em Salvador, mas agora levanta uma série de questionamentos sobre a transparência e legalidade de sua operação.

Para entender todos os detalhes dessa investigação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

