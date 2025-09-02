David Luiz se pronuncia após acusação de ameaça e polêmica sobre suposta traição

Logo R7.com
Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

O zagueiro David Luiz, atualmente no Pafos, do Chipre, quebrou o silêncio nesta segunda-feira (1) sobre as acusações feitas por Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante, conhecida como Karol, com quem teria mantido um affair. A mulher denunciou o jogador por ameaça de morte e violência psicológica, o que levou a Justiça do Ceará a conceder-lhe uma medida protetiva.

