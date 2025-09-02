David Luiz se pronuncia após acusação de ameaça e polêmica sobre suposta traição
O zagueiro David Luiz, atualmente no Pafos, do Chipre, quebrou o silêncio nesta segunda-feira (1) sobre...
O zagueiro David Luiz, atualmente no Pafos, do Chipre, quebrou o silêncio nesta segunda-feira (1) sobre as acusações feitas por Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante, conhecida como Karol, com quem teria mantido um affair. A mulher denunciou o jogador por ameaça de morte e violência psicológica, o que levou a Justiça do Ceará a conceder-lhe uma medida protetiva.
O zagueiro David Luiz, atualmente no Pafos, do Chipre, quebrou o silêncio nesta segunda-feira (1) sobre as acusações feitas por Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante, conhecida como Karol, com quem teria mantido um affair. A mulher denunciou o jogador por ameaça de morte e violência psicológica, o que levou a Justiça do Ceará a conceder-lhe uma medida protetiva.
Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: