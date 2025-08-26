De Billie Eilish a Neymar: os famosos que vivem no “hiperfoco”, a palavra da vez nas redes sociais Se tem um termo que vem pipocando nas redes sociais, esse é hiperfoco. Todo mundo já... Portal Pop Mais|Do R7 26/08/2025 - 12h59 (Atualizado em 26/08/2025 - 12h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

De Billie Eilish a Neymar: os famosos que vivem no Portal Pop Mais

Se tem um termo que vem pipocando nas redes sociais, esse é hiperfoco. Todo mundo já viu alguém na internet falando: “meu hiperfoco agora é aprender coreano em 3 dias” ou “entrei no hiperfoco de assistir 12 temporadas em uma semana”. Mas afinal, o que significa isso?

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre como o hiperfoco impacta a vida de famosos!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Taylor Swift entra para o Guinness Book com recorde histórico em podcast de Travis Kelce

Charli XCX brilha em filme inspirado em HQ medieval com drama e romance

Duda Reis abre o coração sobre maternidade e revela maior medo em relação à filha Aurora