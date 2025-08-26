Logo R7.com
Deborah Secco desabafa sobre morte da irmã durante procedimento médico

Deborah Secco abriu o coração ao falar sobre um episódio doloroso de sua vida: a morte de sua irmã mais velha durante um procedimento médico. Em entrevista ao podcast Mil e Uma Tretas, apresentado por Thaila Ayala, a atriz contou que a perda ocorreu quando ela tinha apenas um ano e meio de idade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre o desabafo emocionante de Deborah Secco.

