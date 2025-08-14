Logo R7.com
Defesa de Hytalo Santos abandona o caso

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

A defesa do influenciador Hytalo Santos anunciou que está deixando o caso. O paraibano é alvo de uma denúncia de exposição e exploração de crianças e adolescentes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa polêmica!

