Deitada à beira de cachoeira, Bianca Rinaldi encanta fãs em momento relaxante Portal Pop Mais

Aos 50 anos, Bianca Rinaldi mostrou que a beleza e a leveza continuam sendo suas marcas registradas. A atriz compartilhou nesta terça-feira (19) em suas redes sociais um vídeo em que aparece curtindo um momento de descanso em meio à natureza. Deitada em uma rede aos pés de uma cachoeira, ela esbanjou vitalidade, boa forma e um semblante sereno.

