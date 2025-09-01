‘Deixa ela!’ Lore Improta garante bronze no tanquinho de Léo Santana
O casal está na Itália para comemorar o aniversário de 32 anos da bailarina
Lore Improta e Léo Santana estão curtindo dias de sol na Itália ao lado de amigos e não perdem a chance de compartilhar momentos divertidos com os seguidores. No domingo (31), a dançarina publicou no Instagram um vídeo em que aparece passando óleo bronzeador no abdômen do cantor, que caiu na risada com a cena. Com bom humor, Lore ainda brincou na legenda: “Deixa ela”.
