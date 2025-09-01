‘Deixa ela!’ Lore Improta garante bronze no tanquinho de Léo Santana O casal está na Itália para comemorar o aniversário de 32 anos da bailarina Portal Pop Mais|Do R7 01/09/2025 - 08h58 (Atualizado em 01/09/2025 - 08h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

'Deixa ela!' Lore Improta garante bronze no tanquinho de Léo Santana Portal Pop Mais

Lore Improta e Léo Santana estão curtindo dias de sol na Itália ao lado de amigos e não perdem a chance de compartilhar momentos divertidos com os seguidores. No domingo (31), a dançarina publicou no Instagram um vídeo em que aparece passando óleo bronzeador no abdômen do cantor, que caiu na risada com a cena. Com bom humor, Lore ainda brincou na legenda: “Deixa ela”.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa viagem romântica!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Maíra Cardi manda indireta a Arthur Aguiar após deixar filha sob seus cuidados

Neymar expõe ferimentos após jogo do Santos: ‘Podem virar longos 10 meses’

Suspeito de ameaçar Felca é apontado como líder em esquema de extorsão de menores