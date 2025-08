Demi Lovato no Rock in Rio 2026? Saiba tudo Demi Lovato pode ser uma das atrações do Rock in Rio 2026. Segundo um famoso insider... Portal Pop Mais|Do R7 03/08/2025 - 22h18 (Atualizado em 03/08/2025 - 22h18 ) twitter

demi lovato casada Portal Pop Mais

Demi Lovato pode ser uma das atrações do Rock in Rio 2026. Segundo um famoso insider musical, a artista teria sido convidada para se apresentar tanto no Brasil quando em Portugal. Demi já se apresentou na versão carioca em 2022.

Para mais detalhes sobre essa possível apresentação e outras novidades, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

