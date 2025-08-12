Denzel Washington mantém segredo sobre ‘Pantera Negra 3’: ‘isso é entre mim e Ryan’ Denzel Washington decidiu colocar um ponto final nas especulações sobre seu envolvimento em “Pantera Negra 3”.... Portal Pop Mais|Do R7 12/08/2025 - 13h59 (Atualizado em 12/08/2025 - 13h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Denzel Washington mantém segredo sobre ‘Pantera Negra 3’: 'isso é entre mim e Ryan' Portal Pop Mais

Denzel Washington decidiu colocar um ponto final nas especulações sobre seu envolvimento em “Pantera Negra 3”. Em uma participação recente no podcast Variety’s Awards Circuit, o ator falou com carinho sobre o diretor Ryan Coogler, mas deixou claro que detalhes sobre seu possível papel no filme não serão revelados tão cedo.

Para mais detalhes sobre essa intrigante situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Aos 60 anos, Ana Paula Padrão celebra nova fase e aparece de biquíni na internet

Relação de Hytalo Santos com menores é exposta em vídeo viral: “Faz tudo que vocês não imaginam”

Travis Kelce abre o jogo sobre namoro com Taylor Swift