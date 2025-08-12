Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Denzel Washington mantém segredo sobre ‘Pantera Negra 3’: ‘isso é entre mim e Ryan’

Denzel Washington decidiu colocar um ponto final nas especulações sobre seu envolvimento em “Pantera Negra 3”....

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Denzel Washington mantém segredo sobre ‘Pantera Negra 3’: 'isso é entre mim e Ryan' Portal Pop Mais

Denzel Washington decidiu colocar um ponto final nas especulações sobre seu envolvimento em “Pantera Negra 3”. Em uma participação recente no podcast Variety’s Awards Circuit, o ator falou com carinho sobre o diretor Ryan Coogler, mas deixou claro que detalhes sobre seu possível papel no filme não serão revelados tão cedo.

Para mais detalhes sobre essa intrigante situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.