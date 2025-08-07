Deolane Bezerra é condenada e pode pagar caro após detonar operação policial em live; saiba mais Deolane Bezerra usou seus perfis para fazer um desabafo explosivo contra a Justiça brasileira. A influenciadora... Portal Pop Mais|Do R7 07/08/2025 - 15h40 (Atualizado em 07/08/2025 - 15h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Deolane Bezerra é condenada e pode pagar caro após detonar operação policial em live; saiba mais Portal Pop Mais

Deolane Bezerra usou seus perfis para fazer um desabafo explosivo contra a Justiça brasileira. A influenciadora disse estar se sentindo humilhada e perseguida, principalmente após a decisão judicial que ordena a remoção de uma live onde ela se defende das acusações de lavagem de dinheiro.

Consulte no nosso parceiro Portal Pop Mais para ler a matéria completa!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

“Infecção se agravou”, diz jornalista sobre saúde de Faustão

Shape de milhões! Giovanna Lima impressiona ao mostrar antes e depois

Caetano Veloso faz 83 anos e ganha declaração de Paula Lavigne: “Papito”