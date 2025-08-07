Logo R7.com
Portal Pop Mais|Do R7

Deolane Bezerra é condenada e pode pagar caro após detonar operação policial em live; saiba mais Portal Pop Mais

Deolane Bezerra usou seus perfis para fazer um desabafo explosivo contra a Justiça brasileira. A influenciadora disse estar se sentindo humilhada e perseguida, principalmente após a decisão judicial que ordena a remoção de uma live onde ela se defende das acusações de lavagem de dinheiro.

