Dia do Gamer: saiba como nasceu a data que celebra o mundo dos jogos
Os fãs de videogame têm mais um motivo para ligar o console e comemorar nesta sexta-feira...
Os fãs de videogame têm mais um motivo para ligar o console e comemorar nesta sexta-feira (29): é o Dia Internacional do Gamer! A data ainda não tem o mesmo peso de outras comemorações, mas vem ganhando cada vez mais espaço na cultura pop e na agenda de grandes empresas do setor.
Os fãs de videogame têm mais um motivo para ligar o console e comemorar nesta sexta-feira (29): é o Dia Internacional do Gamer! A data ainda não tem o mesmo peso de outras comemorações, mas vem ganhando cada vez mais espaço na cultura pop e na agenda de grandes empresas do setor.
Para saber mais sobre a origem dessa data especial e como ela é celebrada, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Para saber mais sobre a origem dessa data especial e como ela é celebrada, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: