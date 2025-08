Diego Alemão desafia Popó para luta: “Vai ter que me respeitar” O ex-BBB Diego Alemão surpreendeu ao desafiar o tetracampeão mundial de boxe Acelino “Popó” Freitas para... Portal Pop Mais|Do R7 01/08/2025 - 19h17 (Atualizado em 01/08/2025 - 19h17 ) twitter

O ex-BBB Diego Alemão surpreendeu ao desafiar o tetracampeão mundial de boxe Acelino “Popó” Freitas para um confronto nos ringues. Em publicação nas redes sociais, ele declarou estar com “o peito aberto e a alma decidida” para encarar o ídolo do esporte em um combate no ringue.

