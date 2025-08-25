Diretor dos filmes de ‘Harry Potter’ fala sobre série e diz que não volta: ‘Já fiz minha versão’
Chris Columbus, o cineasta que deu vida aos dois primeiros filmes da saga Harry Potter, deixou claro que não tem planos de voltar ao universo mágico. Em entrevista à revista “Variety”, o diretor de A Pedra Filosofal (2001), A Câmara Secreta (2002) e produtor de O Prisioneiro de Azkaban (2004) contou que prefere ficar apenas como espectador dessa nova fase da franquia, que está ganhando um reboot pela HBO.
