Disney confirma fim das filmagens da segunda temporada de 'Amor da Minha Vida' A Disney anunciou o encerramento das filmagens da segunda temporada de "Amor da Minha Vida". A... Portal Pop Mais|Do R7 11/08/2025 - 15h58

Disney confirma fim das filmagens da segunda temporada de 'Amor da Minha Vida' Portal Pop Mais

A Disney anunciou o encerramento das filmagens da segunda temporada de “Amor da Minha Vida”. A confirmação veio acompanhada de uma imagem inédita de Bruna Marquezine de volta ao papel que conquistou os fãs. Embora a data oficial de estreia ainda não tenha sido divulgada, a notícia já deixou o público ansioso para o retorno da série.

