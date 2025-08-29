DJ Ronald tira sarro de Ronaldo Fenômeno após flagra em férias na Espanha
O DJ Ronald, de 25 anos, filho mais velho de Ronaldo Fenômeno, divertiu os seguidores ao...
O DJ Ronald, de 25 anos, filho mais velho de Ronaldo Fenômeno, divertiu os seguidores ao brincar com o pai nas redes sociais. O ex-jogador de futebol foi fotografado durante uma temporada de férias em Formentera, na Espanha, onde aparece aproveitando o mar com a ajuda de um espaguete de espuma — acessório comum para flutuar tanto em piscinas quanto no mar.

