DJ Ronald tira sarro de Ronaldo Fenômeno após flagra em férias na Espanha

O DJ Ronald, de 25 anos, filho mais velho de Ronaldo Fenômeno, divertiu os seguidores ao...

O DJ Ronald, de 25 anos, filho mais velho de Ronaldo Fenômeno, divertiu os seguidores ao brincar com o pai nas redes sociais. O ex-jogador de futebol foi fotografado durante uma temporada de férias em Formentera, na Espanha, onde aparece aproveitando o mar com a ajuda de um espaguete de espuma — acessório comum para flutuar tanto em piscinas quanto no mar.

