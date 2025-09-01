Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Dona Ruth rebate declaração de homem que afirmou ter namorado Marília Mendonça na infância

Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, se pronunciou nas redes sociais após o publicitário Alex Matos...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Dona Ruth rebate declaração de homem que afirmou ter namorado Marília Mendonça na infância Portal Pop Mais

Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, se pronunciou nas redes sociais após o publicitário Alex Matos afirmar que teria sido o primeiro namorado da cantora e divulgar fotos inéditas da artista. Segundo ele, o relacionamento teria ocorrido entre 2007 e 2008, quando Marília tinha 12 anos e ele 13.

Para saber mais sobre essa polêmica e a resposta de Dona Ruth, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.