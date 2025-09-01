Dona Ruth rebate declaração de homem que afirmou ter namorado Marília Mendonça na infância
Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, se pronunciou nas redes sociais após o publicitário Alex Matos...
Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, se pronunciou nas redes sociais após o publicitário Alex Matos afirmar que teria sido o primeiro namorado da cantora e divulgar fotos inéditas da artista. Segundo ele, o relacionamento teria ocorrido entre 2007 e 2008, quando Marília tinha 12 anos e ele 13.
Para saber mais sobre essa polêmica e a resposta de Dona Ruth, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
