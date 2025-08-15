Dua Lipa se declara ao Brasil e revela delícias que não vive sem por aqui; saiba quais Faltando poucos meses para desembarcar novamente no Brasil, Dua Lipa aproveitou para enviar um mimo aos... Portal Pop Mais|Do R7 15/08/2025 - 13h58 (Atualizado em 15/08/2025 - 13h58 ) twitter

Dua Lipa se declara ao Brasil e revela delícias que não vive sem por aqui; saiba quais

Faltando poucos meses para desembarcar novamente no Brasil, Dua Lipa aproveitou para enviar um mimo aos seus admiradores. Nesta quinta-feira (14), a produtora responsável pela turnê da cantora britânica divulgou um vídeo divertido em que ela participa de um bate-papo com a carismática Narcisa Tamborindeguy.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes sobre as delícias que Dua Lipa ama no Brasil!

