Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Dua Lipa se declara ao Brasil e revela delícias que não vive sem por aqui; saiba quais

Faltando poucos meses para desembarcar novamente no Brasil, Dua Lipa aproveitou para enviar um mimo aos...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Dua Lipa se declara ao Brasil e revela delícias que não vive sem por aqui; saiba quais Portal Pop Mais

Faltando poucos meses para desembarcar novamente no Brasil, Dua Lipa aproveitou para enviar um mimo aos seus admiradores. Nesta quinta-feira (14), a produtora responsável pela turnê da cantora britânica divulgou um vídeo divertido em que ela participa de um bate-papo com a carismática Narcisa Tamborindeguy.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes sobre as delícias que Dua Lipa ama no Brasil!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.