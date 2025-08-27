Logo R7.com
Duda Guerra nega envolvimento com filho de Faustão após rumores em festa

A influenciadora Duda Guerra, de 16 anos, negou qualquer envolvimento amoroso com Rodrigo Silva, filho caçula...

A influenciadora Duda Guerra, de 16 anos, negou qualquer envolvimento amoroso com Rodrigo Silva, filho caçula de Faustão, de 17. A especulação surgiu após os dois serem vistos próximos durante uma festa realizada no Morumbi, zona sul de São Paulo, promovida por João Silva, irmão de Rodrigo.

Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

