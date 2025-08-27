Duda Guerra nega envolvimento com filho de Faustão após rumores em festa A influenciadora Duda Guerra, de 16 anos, negou qualquer envolvimento amoroso com Rodrigo Silva, filho caçula... Portal Pop Mais|Do R7 27/08/2025 - 15h38 (Atualizado em 27/08/2025 - 15h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

duda guerra nega romance filho faustao Portal Pop Mais

A influenciadora Duda Guerra, de 16 anos, negou qualquer envolvimento amoroso com Rodrigo Silva, filho caçula de Faustão, de 17. A especulação surgiu após os dois serem vistos próximos durante uma festa realizada no Morumbi, zona sul de São Paulo, promovida por João Silva, irmão de Rodrigo.

Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Katy Perry pede justiça em disputa judicial sobre mansão de US$ 15 milhões na Califórnia

Senadora Damares Alves revela diagnóstico de câncer

Casal move ação judicial contra a OpenAI e acusa o ChatGPT de influenciar morte do filho adolescente