Dupla mirim de arrocha, Samuel e Mateus, morre em acidente na Bahia

A música perdeu dois jovens talentos na noite desta segunda-feira (1º), com a morte trágica da dupla mirim de arrocha Samuel e Mateus, de 17 e 14 anos, respectivamente. Os adolescentes faleceram após um grave acidente envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete, na altura do município de Presidente Tancredo Neves, no sul da Bahia.

Para mais detalhes sobre essa tragédia que comoveu a todos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

