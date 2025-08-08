Ed Sheeran lança single com clipe estrelado por Rupert Grint
Nesta quinta-feira (7), Ed Sheeran lançou seu mais recente single, “A Little More”, acompanhado de um clipe oficial estrelado por Rupert Grint. Ao longo da última semana, fãs de ambos vêm desvendando um enigma nas redes sociais, após uma sequência de pistas — entre elas, o fato de Rupert aparentemente acessar e publicar nos perfis oficiais de Ed.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais
