Ed Sheeran lança single com clipe estrelado por Rupert Grint Nesta quinta-feira (7), Ed Sheeran lançou seu mais recente single, “A Little More”, acompanhado de um... Portal Pop Mais|Do R7 08/08/2025 - 08h58 (Atualizado em 08/08/2025 - 08h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cena do clipe Portal Pop Mais

Nesta quinta-feira (7), Ed Sheeran lançou seu mais recente single, “A Little More”, acompanhado de um clipe oficial estrelado por Rupert Grint. Ao longo da última semana, fãs de ambos vêm desvendando um enigma nas redes sociais, após uma sequência de pistas — entre elas, o fato de Rupert aparentemente acessar e publicar nos perfis oficiais de Ed.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse lançamento!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Quem é Felca, influencer que denunciou Hytalo Santos?

“MEXE”: Pabllo Vittar anuncia feat com o girl group sul-coreano NMIXX

Lançamentos da semana: Ed Sheeran, Luan Pereira, Mano Walter e mais!