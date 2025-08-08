Logo R7.com
Ed Sheeran lança single com clipe estrelado por Rupert Grint

Nesta quinta-feira (7), Ed Sheeran lançou seu mais recente single, “A Little More”, acompanhado de um...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Cena do clipe Portal Pop Mais

Nesta quinta-feira (7), Ed Sheeran lançou seu mais recente single, “A Little More”, acompanhado de um clipe oficial estrelado por Rupert Grint. Ao longo da última semana, fãs de ambos vêm desvendando um enigma nas redes sociais, após uma sequência de pistas — entre elas, o fato de Rupert aparentemente acessar e publicar nos perfis oficiais de Ed.

