Edu Guedes fala sobre diagnóstico de câncer e destaca apoio da família

O apresentador Edu Guedes revelou estar enfrentando um câncer de pâncreas e abriu o coração sobre...

O apresentador Edu Guedes revelou estar enfrentando um câncer de pâncreas e abriu o coração sobre o impacto da notícia em sua vida. Diagnosticado em junho, ele contou que o apoio da família tem sido essencial neste momento delicado.

