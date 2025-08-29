Edu Guedes fala sobre diagnóstico de câncer e destaca apoio da família O apresentador Edu Guedes revelou estar enfrentando um câncer de pâncreas e abriu o coração sobre... Portal Pop Mais|Do R7 29/08/2025 - 08h18 (Atualizado em 29/08/2025 - 08h18 ) twitter

Edu Guedes fala sobre diagnóstico de câncer e destaca apoio da família Portal Pop Mais

O apresentador Edu Guedes revelou estar enfrentando um câncer de pâncreas e abriu o coração sobre o impacto da notícia em sua vida. Diagnosticado em junho, ele contou que o apoio da família tem sido essencial neste momento delicado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre a luta de Edu Guedes.

