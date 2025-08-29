Edu Guedes fala sobre diagnóstico de câncer e destaca apoio da família
O apresentador Edu Guedes revelou estar enfrentando um câncer de pâncreas e abriu o coração sobre o impacto da notícia em sua vida. Diagnosticado em junho, ele contou que o apoio da família tem sido essencial neste momento delicado.
O apresentador Edu Guedes revelou estar enfrentando um câncer de pâncreas e abriu o coração sobre o impacto da notícia em sua vida. Diagnosticado em junho, ele contou que o apoio da família tem sido essencial neste momento delicado.
