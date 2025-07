Edu Guedes já reclamava de dores antes do diagnóstico de câncer, revela jornalista O apresentador Edu Guedes já vinha enfrentando dores frequentes antes de receber o diagnóstico de câncer... Portal Pop Mais|Do R7 09/07/2025 - 11h58 (Atualizado em 09/07/2025 - 11h58 ) twitter

Edu Guedes já reclamava de dores antes do diagnóstico de câncer, revela jornalista Portal Pop Mais

O apresentador Edu Guedes já vinha enfrentando dores frequentes antes de receber o diagnóstico de câncer no pâncreas. A informação foi revelada pela jornalista Lisa Gomes, que relatou que as queixas eram constantes nos bastidores, indicando que o problema de saúde já se manifestava silenciosamente.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para mais detalhes sobre a situação de Edu Guedes.

