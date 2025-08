Edu Guedes se emociona em retorno à TV O apresentador Edu Guedes voltou aos trabalhos na TV, nesta terça-feira (5). Ele estava afastado desde... Portal Pop Mais|Do R7 05/08/2025 - 13h38 (Atualizado em 05/08/2025 - 13h38 ) twitter

Edu Guedes se emociona em retorno à TV

O apresentador Edu Guedes voltou aos trabalhos na TV, nesta terça-feira (5). Ele estava afastado desde que se submeteu a uma cirurgia para retirada de um tumor no pâncreas no começo de julho.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre o emocionante retorno de Edu Guedes!

