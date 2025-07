Eduardo Kaczan expõe a história de seu relacionamento em novo álbum e livro “8 m e s e s” é o novo álbum do cantor EDUARDO KACZAN que foi... Portal Pop Mais|Do R7 10/07/2025 - 15h58 (Atualizado em 10/07/2025 - 15h58 ) twitter

Eduardo Kaczan

“8 m e s e s” é o novo álbum do cantor EDUARDO KACZAN que foi lançado no dia dos namorados, narra de forma autobiográfica a história de amor e superação do relacionamento à distância vivida pelo cantor. Eduardo revela que o processo criativo começou na terapia, quando foi sugerido a ele escrever sobre o término, então, Kaczan escreveu um poema para cada mês em que viveu o relacionamento e depois musicou os poemas.

