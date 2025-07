Elaine Cristtina lança “Isso Aqui é um Boteco” com participação de Cris Assunção pela Radar Records Reconhecida como A Rainha do Modão, a cantora Elaine Cristtina, une forças com a talentosa Cris... Portal Pop Mais|Do R7 17/07/2025 - 12h18 (Atualizado em 17/07/2025 - 12h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Elaine Cristtina lança “Isso Aqui é um Boteco” com participação de Cris Assunção pela Radar Records Portal Pop Mais

Reconhecida como A Rainha do Modão, a cantora Elaine Cristtina, une forças com a talentosa Cris Assunção para lançar o single “Isso Aqui é um Boteco”, pela Radar Records. Trata-se de uma moda sertaneja em formato acústico que promete emocionar corações feridos e animar os amantes do bom modão raiz.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes desse lançamento emocionante!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Mariah de Moraes revisita trajetória na TV, teatro e cinema e revela nova fase com a Se Eleve, plataforma de autoconhecimento

Traições expostas em “chá‑revelação”: marido processa ex‑mulher e pede R$ 100 mil

Morre Connie Francis, do hit “Pretty Little Baby”, aos 87 anos