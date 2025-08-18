Elis Justi encerra em grande estilo os 30 anos da Festa do Peão de Piracicaba No último sábado, a cantora Elis Justi subiu ao palco da tradicional Festa do Peão de... Portal Pop Mais|Do R7 18/08/2025 - 20h19 (Atualizado em 18/08/2025 - 20h19 ) twitter

Elis Justi encerra em grande estilo os 30 anos da Festa do Peão de Piracicaba Portal Pop Mais

No último sábado, a cantora Elis Justi subiu ao palco da tradicional Festa do Peão de Piracicaba, realizada no Parque Unileste, para uma noite que ficará marcada na memória do público. O evento, que em 2025 completou 30 anos de história, reuniu milhares de pessoas ao longo de sua programação e trouxe grandes nomes do sertanejo. No último dia de festa, Elis se apresentou no mesmo palco que recebeu também o show de Lauana Prado, encerrando em grande estilo uma edição histórica que contou ainda com apresentações de Zé Neto e Cristiano, Luan Santana, Fiduma e Jeca, Natanzinho Lima, Henrique e Juliano, entre outros artistas que animaram a plateia durante os dias de festa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa noite inesquecível!

