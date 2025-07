Em meio ao luto, Gilberto Gil se diverte com bisneta: “Tirando um sorriso do biso” Após enfrentar a dolorosa despedida da filha Preta Gil, o cantor e compositor Gilberto Gil, de... Portal Pop Mais|Do R7 31/07/2025 - 14h57 (Atualizado em 31/07/2025 - 14h57 ) twitter

Após enfrentar a dolorosa despedida da filha Preta Gil, o cantor e compositor Gilberto Gil, de 83 anos, foi visto em um momento de afeto e leveza ao lado da bisneta Aurora, de apenas sete meses. A bebê é filha de Tainá Brasil e do músico Lucas Gil, neto de Gilberto e filho de Marília Gil, segunda filha mais velha do artista com Belina Aguiar.

