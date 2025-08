Em pós-término, Lucas Guimarães vai às redes sociais chamar a atenção de Carlinhos Maia A separação entre Carlinhos Maia e Lucas Guimarães ganhou novos capítulos após o influenciador de 31... Portal Pop Mais|Do R7 04/08/2025 - 09h58 (Atualizado em 04/08/2025 - 09h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em pós-término, Lucas Guimarães vai às redes sociais chamar a atenção de Carlinhos Maia Portal Pop Mais

A separação entre Carlinhos Maia e Lucas Guimarães ganhou novos capítulos após o influenciador de 31 anos criticar publicamente o ex-marido. O motivo foi a divulgação de uma foto de Carlinhos em clima de intimidade com a influenciadora Eduarda Luvisneck, apontada nas redes como possível pivô do fim do casamento. No registro, os dois aparecem próximos durante um evento, o que reascendeu rumores de um affair.

Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Fábio Assunção revela assédio na infância e fala sobre silêncios masculinos: “Nunca falei sobre isso”

Fábio Assunção relata assédio na infância: ‘Colocou a mão em mim’

Demi Lovato no Rock in Rio 2026? Saiba tudo