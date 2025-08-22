Emmy 2025: tudo o que você precisa saber para assistir A 77ª edição do Emmy Awards® chega com transmissão ao vivo na TNT e na HBO... Portal Pop Mais|Do R7 22/08/2025 - 11h59 (Atualizado em 22/08/2025 - 11h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Emmy 2025: tudo o que você precisa saber para assistir Portal Pop Mais

A 77ª edição do Emmy Awards® chega com transmissão ao vivo na TNT e na HBO Max, no dia 14 de setembro. O pré-show começa às 20h30, com Carol Ribeiro direto do tapete vermelho do Peacock Theatre, em Los Angeles, entrevistando as estrelas e comentando os principais indicados. A cerimônia oficial tem início às 21h, com comentários da especialista em séries e cinema Aline Diniz.

Não perca a chance de ficar por dentro de tudo sobre o Emmy 2025! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

‘Guerra dos Tênis: Adidas vs. Puma’: o que sabemos sobre a nova série do Disney+

Filho mais novo de Faustão chega acompanhado em festa com ex-bailarina 17 anos mais velha

Lançamentos da semana: Pabllo Vittar, Doja Cat, Ivete Sangalo, Ludmilla, Matheus & Kauan, Grag Queen e Mais!