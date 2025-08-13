Energia e emoção: Elis Justi brilha na abertura da Expo Jahu 2025
Na última sexta-feira (08 de agosto), a cantora Elis Justi subiu ao palco principal da Expo Jahu 2025 para dar início à programação musical do evento, realizado no Recinto de Exposições Sebastião Ferraz de Camargo Penteado. Enfrentando a noite fria, o público compareceu em peso, vindos não apenas de Jaú, mas também de diversas cidades da região, e foi aquecido pela energia contagiante e pelo carisma da artista.
Para mais detalhes sobre essa apresentação inesquecível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
