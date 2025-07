Entenda a polêmica envolvendo o suposto calote do grupo FLO FLO, girl group britânico, enfrentou críticas virais com mais de 100 mil likes no X sobre... Portal Pop Mais|Do R7 24/07/2025 - 18h18 (Atualizado em 24/07/2025 - 18h18 ) twitter

entenda a polêmica envolvendo o calote do grupo FLO Portal Pop Mais

FLO, girl group britânico, enfrentou críticas virais com mais de 100 mil likes no X sobre o novo estilista e as roupas usadas no Lollapalooza Paris. Uma fã mencionou saudades da ex-estilista Lee Trigg, mas Jorja, do grupo, respondeu que não sentia o mesmo. Trigg, também estilista de Tyla atualmente, então expôs que a equipe de FLO lhe deve 50 mil euros de taxas, despesas e atrasos, e ignorou seu advogado, criticando a indireta de Jorja.

Para entender todos os detalhes dessa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

