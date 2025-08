Equipe desmente internação de Alcione Nesta terça-feira (5), circulou nas redes sociais a informação de que a cantora Alcione teria internada... Portal Pop Mais|Do R7 05/08/2025 - 13h59 (Atualizado em 05/08/2025 - 13h59 ) twitter

alcione cadeira de rodas Portal Pop Mais

Nesta terça-feira (5), circulou nas redes sociais a informação de que a cantora Alcione teria internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, com um quadro de angina (dor no peito causada pelo estreitamento das artérias que conduzem sangue ao coração). Entretanto, se trata de uma fake news.

