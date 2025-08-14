Erick Jacquin detona febre do “Morango do Amor” e web não perdoa: “Porcaria!” A febre do “Morango do Amor” conquistou a internet, virou queridinho de festas e ajudou muitos... Portal Pop Mais|Do R7 14/08/2025 - 12h59 (Atualizado em 14/08/2025 - 12h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Erick Jacquin detona febre do “Morango do Amor” e web não perdoa: “Porcaria!” Portal Pop Mais

A febre do “Morango do Amor” conquistou a internet, virou queridinho de festas e ajudou muitos confeiteiros a saírem do vermelho. Mas, pelo visto, a sobremesa sensação não conquistou todos os paladares, principalmente o do chef Erick Jacquin.

Para saber mais sobre a polêmica e as reações nas redes sociais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

MC Niack revela roubo de quase R$ 1 milhão de sua conta

Roberta Miranda acusa sertanejos de fingirem casamentos para esconder sexualidade: “Hipócrita”

Vídeo de Hytalo Santos chorando viraliza em meio as investigações