Erick Jacquin detona febre do “Morango do Amor” e web não perdoa: “Porcaria!”

A febre do “Morango do Amor” conquistou a internet, virou queridinho de festas e ajudou muitos...

A febre do “Morango do Amor” conquistou a internet, virou queridinho de festas e ajudou muitos confeiteiros a saírem do vermelho. Mas, pelo visto, a sobremesa sensação não conquistou todos os paladares, principalmente o do chef Erick Jacquin.

