Erik Menendez é hospitalizado com "condição médica grave" a menos de um mês de audiência decisiva Erik Menendez, condenado ao lado do irmão Lyle pelo brutal assassinato dos pais em 1989, foi... Portal Pop Mais|Do R7 23/07/2025 - 18h18 (Atualizado em 23/07/2025 - 18h18 )

Erik Menendez é hospitalizado com “condição médica grave” a menos de um mês de audiência decisiva Portal Pop Mais

Erik Menendez, condenado ao lado do irmão Lyle pelo brutal assassinato dos pais em 1989, foi hospitalizado com uma “condição médica grave” nesta terça-feira (23). A informação foi confirmada pelo advogado dos irmãos, Mark Geragos, que detalhou o delicado estado de saúde de Erik e revelou que já protocolou uma solicitação especial em nome do cliente.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse caso intrigante!

